Поліція попереджає: стережіться шахраїв!

Інтернет-шахрайство, а також злочини, скоєні за допомогою інших сучасних засобів комунікації зовсім не збавили «обертів» навіть під час війни. Скоріше, навіть навпаки: до них додалися нові «схеми» – про це із занепокоєнням відзначають фахівці українських правоохоронних органів. В цьому ж контексті ось таке застереження отримав «Голос Громади» від Олександрійського районного відділу поліції:

«Правоохоронці вживають заходів, спрямованих на недопущення вчинення протиправних дій, пов’язаних із незаконним заволодінням майном громадян шляхом обману: повідомлення неправдивої інформації під приводом порятунку родичів чи близьких людей, які потрапили в біду, під виглядом продажу товарів чи надання послуг, або звернення по допомогу.

Через проведення електронних розрахунків, зокрема під приводом продажу товарів, під виглядом працівників банківських чи інших установ, шляхом обману зловмисники намагаються видурити у громадян кошти.

Поліцейські закликають бути пильними, щоб вберегти своє майно від протиправних посягань:

-не перераховуйте наперед гроші під час купівлі товарів через Інтернет;

-у жодному випадку не повідомляйте дані зі своїх платіжних карток (пін-коди, термін дії чи номер картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, sms-паролі). Це конфіденційна інформація, з допомогою якої з Ваших рахунків можуть викрасти гроші;

-не публікуйте в Інтернет, наприклад на сторінках у соцмережах, свого номеру телефону, який «прив’язаний» до ваших банківських рахунків та карток. Цим також можуть скористатися шахраї;

-негайно припиняйте телефонну розмову з особами, які представляються працівниками банківських установ та намагаються з’ясувати будь-які дані щодо Ваших карток чи рахунків;

-у жодному разі не реагуйте на смс-повідомлення, де Вас «інформують» про заблоковану картку, «виграш» автомобіля чи значної суми коштів готівкою.

Якщо Вам телефонують невідомі особи та пропонують сплатити певну суму коштів для вирішення проблеми – не виконуйте їх вимоги. Такі дзвінки з подальшим проханням перерахувати гроші або передати їх особі, що повинна прийти за ними, є ознакою наміру вчинити злочин.

У жодному разі не продовжуйте розмову, негайно зв’яжіться із рідними, щоб з’ясувати, де зараз вони перебувають, не перераховуйте грошей на вказані шахраями рахунки та не передавайте їх невідомим.

Терміново зателефонуйте в поліцію та повідомте про подію!

Правоохоронці радять бути обережними, щоб убезпечити себе від шахрайських дій.