Поліція вилучила в олександрійця арсенал бойової зброї

Працівники Олександрійського відділу поліції виявили у місцевого жителя значну кількість боєприпасів та зброї, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від речника міськвідділу, дільничного офіцера Віталія Старчика.

Як було ним зазначено, 8 серпня поліція отримала інформацію про те, що такий собі місцевий мешканець Н. може зберігати у своїй квартирі заборонені предмети. В результаті негайної перевірки інформація підтвердилася, до того ж вид, призначення та кількість цих «заборонених предметів» не могла не здивувати навіть звиклих до різного правоохоронців.

Так, працівниками Управління карного розшуку обласного главку та Олександрійського відділу поліції в ході невідкладних слідчих дій було виявлено у житловому приміщенні чоловіка предмети речі, зовні дуже схожі на ручний протитанковий гранатомет, гранату системи «Ф-1», осколкові боєприпаси в кількості 13 одиниць і більше 700 набоїв до нарізної та автоматичної зброї.

Вилучене направлено для проведення експертиз до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

З ким збирався воювати цей «колекціонер» та для чого взагалі тримав у своїй домівці тактичну зброю наступально-оборонного призначення і таку значну кількість боєприпасів – зараз з`ясовує слідство за кримінальним провадженням, розпочатим за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.