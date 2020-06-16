Поліція застерігає олександрійців від посягань злодіїв-«щипачів»

Як свідчить щотижнева інформація, отримувана від Олександрійського відділу поліції, на території міста, на жаль, залишається досить високим рівень майнової злочинності у співвідношенні з іншими видами правопорушень, повідомляє «Голос Громади».

Зазвичай таке відношення різного виду крадіжок до інших злочинів, зареєстрованих поліцією, в Олександрії коливається у межах від 30 до 50 відсотків щотижня. За інформацією правоохоронців про розкриті крадіжки і порушені кримінальні справи, яку регулярно оприлюднює «Голос Громади», злочинці крадуть скрізь і все, що попаде під їхню нечисту руку…

Особливо поліцією наголошується, що значна кількість крадіжок здійснюється у людних місцях і нерідко причиною цьому стає певною мірою безпечність самих потерпілих. У зв`язку з цим Олександрійський відділ поліції звертається до громадян з таким повідомленням:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Шановні мешканці міста! Будьте уважними під час перебування в торгівельних закладах та на ринках міста. Слідкуйте за своїми речами, особливо – коли ви знаходитесь у скупченні людей. Не дайте зробити себе жертвою злочину!