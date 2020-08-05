Поліція затримала двох місцевих жителів, які угнали авто та грошові кошти в олександрійця

Днями, до Олександрійсчького відділення поліції надійшла заява від олександрійця про викрадення його автомобіля,та грошових коштів, повідомляє «Голос Громади».

На території Олександрійського та сусідніх районів було проведено оперативні заходи по встановленню осіб які вчинили незаконне заволодіння.

Автомобіль було виявлено в одному з гаражних кооперативів. Оперативними заходами було встановлено що до його викрадення причетні двоє місцевих жителів 34 та 43 років.

Наразі правопорушникам повідомлено про підозру кримінальних правопорушень за ч. 3 ст (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене групою осіб).