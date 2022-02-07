Поліція затримала олександрійців, які мали при собі наркотики

Днями, під час патрулювання вулицями Олександрії було виявлено мешканців з наркотичними речовинами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на CBN.

Першого підозрілого чоловіка виявили на вулиці Перспективній. Під час обшуку у нього знайшли препарат «Метадон».

На іншому маршруті у поле зору гвардійців потрапила компанія, яка розпивала спиртні напої у недобудові. При поверхневій перевірці в одного знайшли пакунок з канабісом.

В обох випадках нацгвардійці викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.

Чоловіків затримали. Триває слідство.