Поліція знайшла водія, який на повній швидкості днями збив жінку в Олександрії

Днями, кореспонденти “Голос Громади” повідомляли про аварію, де на пішохідному переході сірий легковик збив жінку й накивав п’ятами.

Працівники поліції знайшли порушника. Ним виявився 30-річний олександрієць. Як з`ясувалося пригода на цьому не закінчилася… Зникши з місця аварії, під час якої постраждала 58-річна мешканка Олександрії, водій зіткнувся із зустрічним Fordom на найближчому перехресті й знову втік. У крові чоловіка вміст алкоголю становив 1,8 проміле. За словами поліції, громадянин і раніше притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за водіння транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

Швидка доставила постраждалу до Центральної міської лікарні з черепно-мозковою травмою та закритою травмою правого плеча.

Водієві загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців, обмеження волі терміном до 3-х років або штраф 200-500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.