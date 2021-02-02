Полиці Центральної міської бібліотеки поповнились понад 800 новими виданями

Упродовж місяця Центральна міська бібліотека провела ряд заходів для дозвілля олександрійців, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Так, серед проведених заходів були: благодійна акція напередодні Дня благодійництва «Робити добро легко», у рамках якої було організовано збір ялинкових прикрас, які передані ГО «Матері дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері».

Зокрема у грудні команда Baby-кіперів приєдналася до проекту «Амбасадори безпеки», спрямованого на підвищення безпекової культури пішоходів та велосипедистів. У подальшому передбачається проведення акцій, майстер-класів з виготовлення флікерів та бесід з дітьми і підлітками.

Крім того, на початку січня в рамках благодійного проекту «Посиденьки з психологом» у бібліотеці для юнацтва відбувся тренінг для підлітків «Мої три Я».

Під час жорсткого карантину, коли бібліотеки тимчасово не приймали читачів, на платформі Zoom відбулася онлайн-презентація результатів міжнародного проекту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». Під час онлайн-заходу олександрійські бібліотекарі представили досвід впровадження інноваційної бібліотечної послуги в книгозбірнях нашого міста. Це – Студія дизайну і краси «Креатив», яка у вересні минулого року запрацювала в центральній бібліотечній системі.

Поряд з цим, завдяки участі центральної міської бібліотеки в Програмі поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги, книгозбірня отримала нові сучасні видання. Це 827 книг різної тематики і жанрів: історія й народознавство, мовознавство, мистецтво, техніка, нон-фікшн, художня література для дітей та дорослих українських і зарубіжних авторів. Тож усі бажаючі можуть обрати для себе новинки сучасної літератури.