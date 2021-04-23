Помаранчевий рівень небезпеки: на Кіровоградщині прогнозують заморозки в повітрі на поверхні ґрунту

Декілька днів поспіль на Кіровоградщині буде морозно, повідомляє “Голос Громади”.

Вночі та вранці 24 квітня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

25-27 квітня по території Кіровоградської області очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3°.

Такі погодні умови можуть спричинити пошкодження сільськогосподарських та плодово-ягідних культур (II рівень небезпечності, помаранчевий)