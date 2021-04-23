Помаранчевий рівень небезпеки: на Кіровоградщині прогнозують заморозки в повітрі на поверхні ґрунту

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Декілька днів поспіль на Кіровоградщині буде морозно, повідомляє “Голос Громади”.

Вночі та вранці 24 квітня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
25-27 квітня по території Кіровоградської області очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3°.
Такі погодні умови можуть спричинити пошкодження сільськогосподарських та плодово-ягідних культур (II рівень небезпечності, помаранчевий)

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