Сьогодні вночі помер колишній голова виконавчого комітету Олександрійської міської ради (1986-1989 р.р) Замікула Сергій Олександрович, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на “Сільський вісник”.

З довідки: Сергій Олександрович Замікула 1944 р.н., в минулому головний інженер управління житлово-комунального господарства, депутат Олександрійської міської ради 2 скликання, був членом постійної комісії з питань містобудування, екології та раціонального природокористування.

Прощання відбудеться завтра, 25 вересня, на центральному кладовищі.