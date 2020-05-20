Помер почесний громадянин Олександрії Юрій Дзбановський

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Сьогодні, 20 травня, на 87-му році життя помер почесний громадянин міста Олександрії, керівник народного аматорського театру ПК «Світлопільський» та член Спілки театральних діячів України – Юрій Дзбановський, повідомляє “Голос Громади”.

У понеділок, 18 травня, він потрапив у ДТП і знаходився в реанімації з черепно-мозковою травмою. Незважаючи на проведену операцію, він помер, не приходячи до тями.

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Юрія Дзбановського знають та запам’ятають як розумного, талановитого, добросердого керівника, який присвятив своє життя улюбленій справі.
Церемоні прощання із Юрієм Дзбановським відбудеться у п’ятницю, 22 травня, з 11.00 до 12.30 у ПК “Світлопільський”.

Кореспонденти Голосу Громади висловлюють співчуття рідним та близьким.

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