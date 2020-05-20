Помер почесний громадянин Олександрії Юрій Дзбановський

Сьогодні, 20 травня, на 87-му році життя помер почесний громадянин міста Олександрії, керівник народного аматорського театру ПК «Світлопільський» та член Спілки театральних діячів України – Юрій Дзбановський, повідомляє “Голос Громади”.

У понеділок, 18 травня, він потрапив у ДТП і знаходився в реанімації з черепно-мозковою травмою. Незважаючи на проведену операцію, він помер, не приходячи до тями.

Юрія Дзбановського знають та запам’ятають як розумного, талановитого, добросердого керівника, який присвятив своє життя улюбленій справі.

Церемоні прощання із Юрієм Дзбановським відбудеться у п’ятницю, 22 травня, з 11.00 до 12.30 у ПК “Світлопільський”.

Кореспонденти Голосу Громади висловлюють співчуття рідним та близьким.