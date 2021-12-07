Помер видатний діяч культури та почесний мешканець Олександрії

На 82-му році обірвалося життя заслуженого мешканця Олександрії та видатного діяча культури Віталія Карпова. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформативний ресурс “В об’єктиві”

Сам родом з Миколаївської області. В Олександрії працював у музичній школі, понад 40 років займав посаду директора Олександрійського училища культури.

Віталій Семенович зробив вагомий внесок у культурно-мистецький розвиток Кіровоградщини та естетичне виховання молоді.

Прощання відбудеться завтра, 8 грудня, о 13:00 годині за адресою пр. Соборний, 94.