Помста генералу! Жахлива правда про справу Павловського!

Саме зараз триває суд над генералом Павловським! 10 день влада знущається над героєм України, повідомляє ютюбканал «Порохівниця».

Посилання на відео – https://www.youtube.com/watch?v=5Wqhd8MCEkA

Нагадаємо, що народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко 9 липня після завершення судового засідання, де розглядалось питання про обрання запобіжного заходу генералу Павловському заявив, що підозра, яку висунули слідчі ДБР та прокурори генерал-лейтенанту Ігорю Павловському, не має жодних юридичних підстав. Більше того, цей документ складений таким чином, що одні його частини суперечать іншим, а наведені в ньому факти не стикуються між собою.