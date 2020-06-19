Понад 100 вакансій для людей з інвалідністю зареєстрували роботодавці Кіровоградщини

Станом на 18 червня 2020 року, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 108 посад, на які можуть бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за інформацією роботодавців), за 58 професіями.

Найбільша кількість вакансій представлена за такими професіями:

робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва – 11 вакансій;

водій автотранспортних засобів – 6 вакансій;

підсобний робітник – 6 вакансій;

лікар-хірург – 4 вакансії;

прибиральник службових приміщень – 4 вакансії;

бухгалтер – 3 вакансії;

двірник – 3 вакансії;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 3 вакансії;

Менеджер (управитель) з персоналу – 3 вакансії;

слюсар з механоскладальних робіт – 3 вакансії;

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.