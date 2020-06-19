Понад 100 вакансій для людей з інвалідністю зареєстрували роботодавці Кіровоградщини

Станом на 18 червня 2020 року, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 108 посад, на які можуть бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за інформацією роботодавців), за 58 професіями.
Найбільша кількість вакансій представлена за такими професіями:
робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва – 11 вакансій;
водій автотранспортних засобів – 6 вакансій;
підсобний робітник – 6 вакансій;
лікар-хірург – 4 вакансії;
прибиральник службових приміщень – 4 вакансії;
бухгалтер – 3 вакансії;
двірник – 3 вакансії;
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 3 вакансії;
Менеджер (управитель) з персоналу – 3 вакансії;
слюсар з механоскладальних робіт – 3 вакансії;
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.