Понад 1200 вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки на майже 600 га країни

За добу піротехніки ДСНС близько знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів, зокрема 1 авіаційну бомбу. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

Крім того, було обстежено територію площею близько 580 га.

Зазначимо, що загалом з початку військового вторгнення рф знешкоджено 102 тис. 676 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тис. 967 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 19 тис. 715 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону – 101 або 102.