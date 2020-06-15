Понад 1250 рослин коноплі виявили та знищили поліцейські офіцери Приютівської громади (ФОТО)

Дільничні офіцери поліції Приютівської громади спільно з представниками ОТГ, сьогодні, 15 червня, виявили та знищили у встановленому законом понад 1279 рослин коноплі неподалік смт Приютівка, повідомляє «Голос Громади» на сайт відомства.

Попередньо встановлено, що заборонена рослина виросла на полі самостійно, проте правоохоронці також перевіряють ймовірність того, що нарковмисні рослини висадили спеціально.

Нагадаємо, що на території області працівники поліції проводять комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», який спрямований на виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин, запобігання заготівлі наркотичної сировини.