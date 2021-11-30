Понад 130 сиротам Кіровоградщини придбають житло

Днями на Кіровоградщині відбулася засідання регіональної комісії щодо розподілу субвенції на придбання житла дітям-сиротам, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Повідомляє “Голос Громади”.

На комісії розглянули зміни до розподілу обсягу субвенції між місцевими бюджетами.

На поточний рік області передбачено кошти субвенції в сумі 46,2 млн грн.

За рахунок грошової компенсації 133 особи матимуть змогу придбати житло впродовж року з дати отримання коштів на особистий спецрахунок.