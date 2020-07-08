Понад 150-ти призовникам Кіровоградщини надали відстрочки від призову на строкову службу

Вчора, 07 липня, під час засідання обласної призовної комісії під головуванням першого заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Ігоря Валерійовича Кузьміна було розглянуто питання надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу на підставі частини 15, статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Повідомляє «Голос Громади» на сторінку Кіровоградського обласного військового комісаріату у Фейсбук.

У результаті засідання, обласною призовною комісією було прийнято рішення про надання відстрочки від проходження строкової військової служби 188 юнакам, з них 96 – для здобуття освіти.