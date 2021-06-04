Понад 20 дітей з Приютівської громади безкоштовно оздоровляться у таборі “Дружба”

На першу зміну до табору «Дружба» відправиться 21 дитина за рахунок бюджету Приютівської територіальної громади, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Сьогодні, 04 червня, під головуванням заступника селищного голови Тетяни Панети відбулася робоча нарада щодо підбору та направлення дітей громади на оздоровлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок місцевого та обласного бюджетів.

Відповідно до соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Приютівської селищної ради на 2021-2022 роки, на першу зміну (15 червня – 5 липня) до дитячого оздоровчого табору «Дружба» за рахунок місцевого бюджету вирішено відправити 13 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також 5 дітей учасників АТО/ООС.

Разом із тим, 7 дітей із багатодітних сімей зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок обласного бюджету вже у другу зміну (07 липня – 27 липня).