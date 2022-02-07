Понад 200 мешканців Олександрії втретє вакцинували від коронавірусу

З 31 січня по 6 лютого в Олександрії вакцинувалося 680 людей. З них вперше щепилося 188 громадян, вдруге – 291 охочий та 201 людина отримала бустерну дозу вакциною Pfizer.

На сьогодні наявними залишаються вакцини:

Pfizer – 1 584 дози.

CoronaVac – 1 956 доз.

Усі інші різновиди відсутні.

З метою вакцинації звертайтесь до кабінету 216 Центру первинної медико-санітарної допомоги (міська поліклініка), який працює щодня.

Телефон для довідок: (068) 524-27-49 (з 10:00 до 18:00).

Центр масової вакцинації у ПК «Світлопільському», тимчасово не працює.