Понад 200 жителів Кіровоградщини пройшли ПЛР-тестування після повернення з-за кордону, аби уникнути самоізоляції

Вчора, 06 серпня, під час брифінгу головна санітарна лікарка області Надія Оперчук зазначила, що 239 жителів Кіровоградської області які повернулися із-за кордону з “червоних” зон, зробили ПЛР-тести, аби не сидіти в 14-денній самоізоляції, повідомляє «Голос Громади».

Однак, є 6 жителів області, які не захотіли проходити тестування. Нааразі вони залишаються на самоізоляції під медичним наглядом лікаря.

Нагадаємо що з липня обласний лабораторний центр надає платні послуги тестування на коронавірус. Вартість ПЛР-тесту 780,60 грн.