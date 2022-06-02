Понад 220 тис випускників є потенційними вступниками до закладів вищої освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет: «492 тисячі осіб зареєструвалися на тестування, з них 402 тисячі є унікальними, і 346 тисяч комплектів реєстраційних документів надійшло до регіональних центрів Українського центру оцінювання якості освіти. Вражаючі цифри для нас. Є стриманий оптимізм стосовно набору, адже випускників 11-их класів на сьогодні 224 тисячі».

Станом на 1 червня майже 190 тис потенційних вступників уже обрали місце для складання тестування, з них понад 20 тис – за кордоном.

Нагадаємо, що для участі в основній сесії випускники повинні двічі підтвердити свій намір приєднатися до тестування: з 20 травня до 7 червня та з 21 червня до 7 липня.

НМТ- 2022 відбуватиметься в три сесії:

🗓 основна: 18 липня – 10 серпня

🗓 додаткова: 16 – 20 серпня

🗓 спеціальна: 12 – 16 вересня