Понад 25 підприємств Олександрійщини отримають допомогу по частковому безробіттю

Програма фінансової підтримки малого та середнього бізнесу на період карантину почала діяти. Насамперед вона покликана зберегти робочі місця, а надалі – стимулювати відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів, повідомляє «Голос Громади».

На сьогодні обласним центром зайнятості прийнято 27 позитивних рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям Олександрійщини на період карантину, і вже отримали кошти 10 підприємств.

«Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центрами зайнятості, працівникам, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, за зверненням роботодавця із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, для її виплати працівникам. Право на звернення з метою отримання допомоги мають роботодавці – як юридичні особи, так і приватні підприємці», – розповіла директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Ірина Мукієнко.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається у разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.