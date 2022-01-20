Понад 3 десятки дітей в Олександрії стали сиротами

Торік понад 30 олександрійських дітей втратила свою родину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

“Так, в період 2021 року в Олександрійській громаді осиротіло або залишилися без батьківської опіки/піклування 31 дитина. З них 14 дітей покинуті своїми батьками, від 4-ох відмовилися ще в пологовому будинку, 10 дітей осиротіли та батьків 7-ох неповнолітніх позбавили батьківських прав.

Через спеціалістів служби у справах дітей всі дітлахи влаштовані під опіку/піклування до найближчих родичів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та БФ «Джерело життя»” – йдеться у повідомленні.

Серед основних причин осиротіння виділяють наступні:

– асоціальний спосіб життя батьків;

– хвороба батьків, яка перешкоджає їм належним чином виконувати батьківські обов’язки;

– безвідповідальне ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків (перекладають свої обов’язки на плечі бабусь, дідусів та інших родичів);

– смерть батьків;

– притягнення батьків до кримінальної відповідальності.

Слід зазначити, що 4 малюки позбавилися статусу сиріт у зв’язку з їх усиновленням іноземними громадянами.