Понад 300 хворих на коронавірус вже маємо в Олександрії

29 березня зроблено 232 ПЛР-тестів, виявлено 38 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 30 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 308 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 48 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 7 хворих, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 5, зі Світловодської – 1, з Приютівської – 7, з Онуфріївської – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 260 хворих, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 30 березня хворих на пневмонію – 503 особи, в тому числі 27 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 71 дитина, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 81 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 36 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 361 хворий, в тому числі 2 дітей.