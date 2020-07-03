Понад 305 мільйонів гривень бюджетних коштів направлять на житло для військових

Кабінет Міністрів України планує виділити 305,14 млн гривень на квартири та будинки для 300 військовослужбовців, які брали участь у війні на Донбасі та зазнали поранень.

Відповідне розпорядження ухвалене 1 липня на засіданні уряду.

За словами Прем’єра-міністра України Дениса Шмигаля, грошову допомогу від держави отримають військовослужбовці, які брали участь у відбитті збройної агресії Росії на Донбасі та зазнали поранень, а також їхні сім’ї, котрі відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» потребують поліпшення житлових умов.

«Наші військові – це наші герої, а тому ми як уряд та суспільство маємо віддавати їм належну шану, у тому числі створювати гідні умови для проживання та роботи. Наше рішення сьогодні – воно не тільки про соціальні зобов’язання, а воно також про національну безпеку нашої країни», – зазначив Денис Шмигаль.