Понад 320 тис. рецептів на “Доступні ліки” було погашено у 2021 р. на Кіровоградщині

325,7 тис. рецептів на 417 лікарських засобів за програмою реімбурсації “Доступні ліки” було погашено у 2021 р.* на Кіровоградщині
Найбільше рецептів було для лікування серцево-судинних захворювань – 218,6 тис. (або 67% від загальної кількості) та цукрового діабету II типу – 49,3 тис. (або 15%).
Наразі українці мають можливість безкоштовно або з доплатою отримати лікарські засоби для лікування 8-ми груп захворювань.
З них для лікування:
- серцево-судинних хвороб – 198
- діабету ІІ типу – 51
- профілактики інсультів та інфарктів – 27
- бронхіальної астми – 16
- розладів психіки та поведінки – 30
- епілепсії – 27
- нецукрового діабету – 5.
“Доступні ліки” можна отримати лише за електронним рецептом.
Проте відсутність мобільного телефону або невміння користуватись ним – не перепона. Пацієнт без мобільного телефону теж може отримати е-рецепт на “Доступні ліки” (як це зробити можна дізнатись – за посиланням).
Оскільки попереду довгі вихідні, людям, які приймають “Доступні ліки”, варто перевірити, чи достатньо в них кількості препарату на цей період.
Можна домовитися про те, що лікар випише новий е-рецепт дистанційно.
Після того, як лікар випише рецепт, ви отримаєте смс із номером рецепта і кодом підтвердження. Це дозволить, як зазвичай, отримати “Доступні ліки” в найближчій аптеці.
Нагадуємо, що новий рецепт та ті самі ліки лікар може виписати:
- не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому е-рецепті був встановлений курс лікування від 21 дня;
- за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.
*станом на 28.12.2021