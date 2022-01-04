Понад 320 тис. рецептів на “Доступні ліки” було погашено у 2021 р. на Кіровоградщині

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325,7 тис. рецептів на 417 лікарських засобів за програмою реімбурсації “Доступні ліки” було погашено у 2021 р.* на Кіровоградщині

Найбільше рецептів було для лікування серцево-судинних захворювань – 218,6 тис. (або 67% від загальної кількості) та  цукрового  діабету II типу – 49,3 тис. (або 15%).

Наразі українці мають можливість безкоштовно або з доплатою отримати лікарські засоби для лікування 8-ми груп захворювань.

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З них для лікування:

  • серцево-судинних хвороб – 198
  • діабету ІІ типу –  51
  • профілактики інсультів та інфарктів –  27
  • бронхіальної астми – 16
  • розладів психіки та поведінки –  30
  • епілепсії –  27
  • нецукрового діабету –  5.

“Доступні ліки” можна отримати лише за електронним рецептом.

Проте відсутність мобільного телефону або невміння користуватись ним – не перепона. Пацієнт без мобільного телефону теж може отримати е-рецепт на “Доступні ліки” (як це зробити можна дізнатись – за посиланням).

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Оскільки попереду довгі вихідні, людям, які приймають “Доступні ліки”, варто перевірити, чи достатньо в них кількості препарату на цей період.

Можна домовитися про те, що лікар випише новий е-рецепт дистанційно.

Після того, як лікар випише рецепт, ви отримаєте смс із номером рецепта і кодом підтвердження. Це дозволить, як зазвичай, отримати “Доступні ліки” в найближчій аптеці.

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Нагадуємо, що новий рецепт та ті самі ліки лікар може виписати:

  • не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому е-рецепті був встановлений курс лікування від 21 дня;
  • за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.

*станом на 28.12.2021

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