Понад 320 тис. рецептів на “Доступні ліки” було погашено у 2021 р. на Кіровоградщині

325,7 тис. рецептів на 417 лікарських засобів за програмою реімбурсації “Доступні ліки” було погашено у 2021 р.* на Кіровоградщині

Найбільше рецептів було для лікування серцево-судинних захворювань – 218,6 тис. (або 67% від загальної кількості) та цукрового діабету II типу – 49,3 тис. (або 15%).

Наразі українці мають можливість безкоштовно або з доплатою отримати лікарські засоби для лікування 8-ми груп захворювань.

З них для лікування:

серцево-судинних хвороб – 198

діабету ІІ типу – 51

профілактики інсультів та інфарктів – 27

бронхіальної астми – 16

розладів психіки та поведінки – 30

епілепсії – 27

нецукрового діабету – 5.

“Доступні ліки” можна отримати лише за електронним рецептом.

Проте відсутність мобільного телефону або невміння користуватись ним – не перепона. Пацієнт без мобільного телефону теж може отримати е-рецепт на “Доступні ліки” (як це зробити можна дізнатись – за посиланням).

Оскільки попереду довгі вихідні, людям, які приймають “Доступні ліки”, варто перевірити, чи достатньо в них кількості препарату на цей період.

Можна домовитися про те, що лікар випише новий е-рецепт дистанційно.

Після того, як лікар випише рецепт, ви отримаєте смс із номером рецепта і кодом підтвердження. Це дозволить, як зазвичай, отримати “Доступні ліки” в найближчій аптеці.

Нагадуємо, що новий рецепт та ті самі ліки лікар може виписати:

не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому е-рецепті був встановлений курс лікування від 21 дня;

за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.

*станом на 28.12.2021