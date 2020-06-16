Понад 40% мешканців Кіровоградщини не задоволені роботою нардепів: результати соцдослідження

Асоціація Політичних Наук презентувала результати дослідження, проведеного в рамках проєкту «Від якісної комунікації до участі громади у прийнятті рішень». Опитування стосувалося роботи народних депутатів, обраних у мажоритарних округах Кіровоградської області, та їх взаємодії з виборцями, повідомляє “Голос Громади”.

1. Впізнаваність народних депутатів

Виборцям запропонували відповісти на питання: «Чи знаєте ви цих діячів?», і надали перелік, який складався із прізвищ депутатів, обраних у цьому та у попередньому скликаннях Верховної Ради. Якщо респондент відповідав «знаю», йому пропонувалось оцінити своє ставлення до депутата як позитивне, негативне або нейтральне.

Таким чином, найвпізнаванішим депутатом у Кіровоградській області виявився Михайло Поплавський, депутат минулого скликання (101 округ), про нього відомо 89,7% опитаних. Найменш впізнаваним виявився Олег Воронько, депутат від Слуги народу нинішнього скликання, з показником 34,3%. Із чинних депутатів найвідомішим виявився Олександр Дануца (99 округ), якого знає 73,3%.

Якщо ж говорити про впізнаваність депутатів лише у їх власних округах, то ситуація буде дещо іншою. Найвідомішим у власному окрузі став Костянтин Яриніч, депутат минулого скликання у 99 окрузі від БПП (95,5%), найменш відомим – депутат нинішнього скликання від «Слуги народу» у 100-му окрузі Ігор Мурдій(60,3%).

Найпозитивніше із перелічених діячів виборці ставляться до Костянтина Яриніча (38%), найнегативніше – до Ігоря Мурдія (39,8%).

«Бачимо тенденцію, що депутати попереднього скликання значно відоміші, ніж нинішні, але при цьому варто враховувати, що ще не минуло і року, відколи було обрано нових депутатів, тому у них ще є час виправити цю ситуацію. Також варто зазначити, що показники Олександра Дануци, якого обрали вперше, значно вищі, ніж показники інших новообраних депутатів від «Слуг». Ми це пов’язуємо з тим, що Дануца, на відміну від своїх колег, вже досить довгий час займається політичною діяльністю, і після обрання депутатом активніше взаємодіє зі ЗМІ», – розповів Дмитро Сінченко, голова Асоціації Політичних Наук.

2. Взаємодія народних депутатів із виборцями

На питання «Чи звертались ви до народного депутата?» лише 30,7% відповіли «Так, звертались», а 67% – ніколи не звертались до народних депутатів. Не змогли відповісти на питання 2,3%.

На питання «Чи знаєте ви, де знаходиться громадська приймальня депутата від вашого округу?» ствердну відповідь надали 36,4%, натомість не знають – 57,4% респондентів.Варіант «Важко відповісти» обрали 6,2%.

На питання «Чи бачили ви інформацію про роботу депутата у ЗМІ?» дали відповідь «так» 45,8%, проте 45,4% ніколи не зустрічали такої інформації. Не змогли пригадати – 8,9%.

І нарешті, на питання, «Чи задоволені ви роботою народного депутата, обраного від вашого округу?» відповіли «Так» лише 16,9%, при цьому 41,2% відповіли «Ні». Решта, а це 41,8%, не змогли відповісти на питання.

«Дослідження показує, що чинні депутати не достатньо уваги приділяють роботі з виборцями. Більшість новообраних депутатів не оприлюднюють про себе інформацію у ЗМІ, не роблять публічних заяв, не висловлюють своєї позиції, а їх громадські приймальні важко знайти. Також варто відзначити, що, наприклад, Олесь Довгий, який обирається депутатом на своєму окрузі вже вдруге, має найкращі показники в роботі своєї приймальні (у нього їх аж чотири), та найбільшу присутність у місцевих ЗМІ. Серед новообраних депутатів вирізняється Олександр Дануца, який має значний досвід у політиці. Недосвідчені депутати, які ніколи раніше не цікавились ані політикою, ані громадською діяльністю, мають найгірші показники, і не демонструють великого бажання це змінити», – прокоментував Дмитро Сінченко.

Слайди з інфографікою та фото з презентації – за посиланням.

Для довідки:

Дослідження проведене Асоціацією Політичних Наук в рамках проєкту «Від якісної комунікації до участі громади у прийнятті рішень» з 16 по 25 травня 2020 року. Було опитано 809 респондентів віком від 18 років, постійних мешканців Кіровоградської області, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками та місцем проживання. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки не перевищує 4%.

Проєкт «Від якісної комунікації до участі громади у прийнятті рішень» реалізується в межах Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне представництво», що виконується Фондом Східна Європа.