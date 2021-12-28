Понад 5,5 млн грн допомоги по частковому безробіттю отримали роботодавці Олександрійщини

Понад 5,5 млн грн допомоги по частковому безробіттю, згідно зі ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення», отримали 10 суб’єктів господарювання – юридичних осіб Олександрійщини, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва продукції, для виплати більш як 350 працівникам.

Серед них – ТОВ «Етал-контактор», що займається виробництвом електророзподільчої та контрольної апаратури. Підприємство отримало 2,6 млн грн допомоги по частковому безробіттю – на виплату 145 працівникам.

Сергій Єйбоженко, керівник підприємства, говорить: «Наше підприємство було створене у квітні минулого року. З перших днів свого існування ми співпрацюємо зі службою зайнятості у напрямку добору необхідних працівників. На мою думку, роботодавці вкотре мають змогу переконатися, що співпраця зі службою зайнятості гарантує безумовну підтримку, в тому числі й у період карантину».

За словами керівника, для планування майбутніх обсягів виробництва та оцінки ситуації він має на меті збільшувати обсяги продажу затребуваної продукції, яка виготовляється на підприємстві, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. «Уболіваючи за справу, за виконання найвідповідальніших замовлень, у тому числі й у період карантину, ми не забуваємо за персонал підприємства. Наше звернення до центру зайнятості, у першу чергу, дало нам можливість не втратити висококваліфікованих працівників, підтримати їх і, як наслідок, гарантувати фінансову захищеність», – говорить С. Єйбоженко.