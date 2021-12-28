Понад 5,5 млн грн допомоги по частковому безробіттю отримали роботодавці Олександрійщини

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Понад 5,5 млн грн допомоги по частковому безробіттю, згідно зі ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення», отримали 10 суб’єктів господарювання – юридичних осіб Олександрійщини, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва продукції, для виплати більш як 350 працівникам.

Серед них – ТОВ «Етал-контактор», що займається виробництвом електророзподільчої та контрольної апаратури. Підприємство отримало 2,6 млн грн допомоги по частковому безробіттю – на виплату 145 працівникам.

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Сергій Єйбоженко, керівник підприємства, говорить: «Наше підприємство було створене у квітні минулого року. З  перших днів свого існування ми співпрацюємо зі службою зайнятості у напрямку добору необхідних працівників.  На мою думку, роботодавці вкотре мають змогу переконатися, що співпраця зі службою зайнятості гарантує безумовну підтримку, в тому числі й у період карантину».

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За словами керівника, для планування майбутніх обсягів виробництва та оцінки ситуації він  має на меті збільшувати обсяги продажу затребуваної продукції, яка виготовляється на підприємстві, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. «Уболіваючи за справу, за виконання найвідповідальніших замовлень, у тому числі й у період карантину, ми не забуваємо за персонал підприємства. Наше звернення до центру зайнятості, у першу чергу, дало нам можливість не втратити висококваліфікованих працівників, підтримати їх і, як наслідок, гарантувати фінансову захищеність», – говорить С. Єйбоженко.

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