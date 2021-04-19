Понад 60 тисяч пенсіонерів Кіровоградщини до 01 вересня 2021 року мають визначитися через який банк отримувати пенсію

Сьогодні пенсіонери Кіровоградщини отримують пенсію як через банківські установи, так і через поштові відділення. Але… Ситуація зміниться з 01 вересня для тих, хто користується послугами саме поштарів. Адже відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 року № 277 «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України» лише незначна частина пенсіонерів з 01 вересня матиме право одержувати виплати за місцем фактичного проживання, простіше кажучи, вдома.

Що необхідно зробити?

Пенсіонери Кіровоградщини, які на сьогодні отримують пенсійні виплати через відділення АТ «Укрпошта» або з доставкою додому листоношами, мають до 01 вересня 2021 року самостійно обрати один з уповноважених банків для здійснення подальшої виплати пенсій (перелік додається за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/1906048-perelik-bankiv…/. ) .

Якщо пенсіонер самостійно не обере банківську установу…

Якщо до 01 вересня 2021 року громадяни не зроблять вибір банківської установи, то надалі виплата пенсій здійснюватиметься через АТ «Ощадбанк», в якому буде відкрито поточний рахунок за зверненням Пенсійного фонду України. У будь-який час можна буде змінити уповноважений банк.

У кого залишиться право отримувати пенсію вдома? За місцем фактичного проживання з 01 вересня 2021 року отримуватимуть пенсії та грошову допомогу окремі категорії одержувачів:

– особи з інвалідністю І групи;

– особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;

– особи, які досягли 80-річного віку;

– одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд.

Важливо! Особи з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором або через організацію, відібрану на конкурсі, яка буде здійснювати виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, або ж через банківську установу.