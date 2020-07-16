Понад 8 тисяч нарковмісних рослин вилучили поліцейські Кіровоградщини під час відпрацювання операції «МАК»

На територiї Кіровоградської областi пiвтора мiсяцi триває практичний етап комплексу оперативно-профiлактичних заходiв, повідомляє «Голос Громади» на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

За цей період полiцейськi вилучили понад 8 тисяч нарковмiсних рослин, iз яких понад 6,4 тисячі – конопель, решта – рослини маку.

За результатами вжитих заходiв, розпочали 61 кримiнальне провадження за статею 310 (посiв або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримiнального кодексу України.

12 особам вже повiдомили про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення. Одну особу притягнули до адмiнiстративної вiдповiдальностi за ст. 106-2 КУпАП.