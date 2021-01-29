Понад 80 осіб стали заручниками негоди на дорогах Кіровоградщини

За останню добу рятувальники Кіровоградщини 46 разів залучались для надання допомоги по вилученню автомобілів зі ускладнених ділянок доріг.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Надано допомогу водіям 64 транспортних засобів, з яких – 45 вантажних автомобілів (1 вантажний автомобіль біля с. Куцівка, Новгородківського р-ну з місткістю з киснем для забезпечення медичних установ м. Кропивницький), 3 мікроавтобуси та 16 легкових автомобілів. Всього в автомобілях перебувало 82 особи. 4 рази залучались для прибирання повалених дерев із проїжджих частин вулиць та прибудинкових територій.