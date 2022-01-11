Понад 90% освітян отримали обидві дози вакцини проти COVID-19

Станом на 10 січня 2022 року, майже 91% працівників сфери освіти отримали обидві дози двофазної вакцини проти COVID-19, ще 5,3% очікують на друге щеплення. Про це повідомив Міністр Сергій Шкарлет.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами освітян демонструють:

Дніпропетровська область – 96,08%;

Полтавська – 95,63%;

Луганська – 95,62%;

Черкаська – 95,41%;

Сумська – 95,40%.

Показники щеплених працівників серед закладів освіти (повний цикл):

спеціалізована освіта – 96,72%;

професійна – 93,75%;

загальна середня – 92,87%;

дошкільна – 90,34%;

фахова передвища – 87,45%;

вища – 82,94%.

«Щодо шкіл: 2,7% працівників закладів загальної середньої освіти ще не приєдналися до вакцинальної кампанії, з яких більше 9,3 тисяч мають підтверджені медичні протипоказання, це 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.

Лише 4 школи працюють дистанційно, водночас більше 13 тисяч ЗЗСО перебувають на канікулах. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл», – зазначив Міністр.