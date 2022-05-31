Понад дві сотні роботодавців шукають працівників

На Кіровоградщині 225 роботодавців шукають працівників із різних сфер діяльності. Найбільше у сфері охорони здоров’я, сільського господарства, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, оптової та роздрібної торгівлі.

Загальна кількість вакансій – 510, у яких зазначена заробітна плата від 6 500 до 28 000 гривень. Середня платня у вакансіях становить 9 548 грн.

Загалом, аби дізнатись про наявні вакансії, пропонуємо доєднатися до чат-боту державної служби зайнятості у Telegram-каналі @DCZWorkNowBbot. Там щоденно можна отримувати актуальну інформацію за регіоном або галуззю. Для цього достатньо знайти та запустити наш чат-бот і послідовно обрати розділи: «Громадянам» – «Пошук роботи».

Крім того, за додатковою інформацією ви можете звернутись до відділу організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном: (0522) 32-08-01.