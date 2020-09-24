Понад пів сотні кущів конопель та велику кількість вже розфасованих нарковмісних рослин викрикли в Олександрійця

У рамках операції «МАК», працівниками Олександрійського відділу поліції викрито протиправну діяльність 40-річного олександрійця, повідомляє «Голос Громади» на сайт поліції.

У результаті проведення обшуку території домоволодіння чоловіка правоохоронці вилучили понад пів сотні кущів конопель та велику кількість сухих, подрібнених і вже розфасованих нарковмісних рослин.

Наразі вилучене направлено на дослідження до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Розслідування проводиться у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.