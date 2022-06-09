Понад сотня історій з продажем наркоти в Олександрії – це лише верхівка айсберга місцевої наркогрупи

Прокуратура Кіровоградщини судитиме олександрійця, який організував бізнес з продажу наркотиків на місцевому рівні, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Учасників злочинної групи підозрюють у 120 кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із продажем тяжких наркотиків і психотропів.

“Друзів по духу” затримали наприкінці минулого року. Місця проживання та автівки обшукали й вилучили 1,5 літра опію ацетильованого, 500 грамів концентрату макової соломи, метадон, метамфетамін та опій екстракційний. Крім цього – обріз мисливської рушниці, мобільні телефони, банківські картки, гроші та засоби для пакування. Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами чорного ринку – близько 1 000 000 гривень.

Підсудним загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.