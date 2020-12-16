Понад сотня мешканців Кіровоградщини поповнили ряди хворих коронавірусом

За статистикою захворюваності на коронавірус, станом на 16 грудня, на Кіровоградщині захворіли 102 жителів області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок шість у м. Кропивницькому;
п’ять у м. Олександрія;
десять у Благовіщенському районі;
один у Вільшанському районі;
чотири у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
чотирнадцять у Добровеличківському районі;
чотири у Долинському районі;
два у Знам’янському районі;
чотири у Компаніївському районі;
три у Кропивницькому районі;
п’ять у Маловисківському районі;
один у Новоукраїнському районі;
два у Петрівському районі.
Побороли недугу 47 жителів обласного центру, 2 в Кропивницькому районі та стільки ж в Бобринецькому районі, 1 з Новоархангельського району, 5- в Маловисківському районі, а також 8 жителів з м. Олександрія.
На Кіровоградщині зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться двох жінок та двох чоловіків з м. Кропивницький, 72-річного чоловіка з Благовіщенського району та жінку 73-х років з Кропивницького району.