«Попередники» у міській владі Олександрії «накерували» на 2,2 мільярда збитків місцевого бюджету

Держаудитслужба провела чотиримісячну перевірку стану виконання доходів і видатків Олександрійського міського бюджету за попередні чотири роки і виявила у ньому фінансові порушення у значних розмірах, повідомляє «Голос Громади» за звітом аудиторської перевірки.

Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», з початку липня цього року за ініціативи нинішньої міської влади в Олександрії розпочала свою роботу Державна аудиторська служба Кіровоградської області з перевірки міського бюджету попередніх років. За повідомленням міського голови Сергія Кузьменка, яке він зробив на одній з минулих чергових сесій міськради, запрошена комплексна перевірка була потрібна для того, аби неупереджено визначити ефективність господарської і фінансової роботи виконавчих структур міської влади: «Щоб прибрати різні політичні розмови на предмет того, що було хорошого чи поганого при старій владі, або як стало при новій – відповідна служба встановлює результати, інформує правоохоронні органи та суспільство про те, що відбувалося або відбувається в тому чи іншому органі державної влади, місцевого самоврядування», – сказав тоді С.Кузьменко.

Результатом такої чотиримісячної роботи став звіт аудиторської служби, оприлюднений вчора на сайті Державної аудиторської служби України. Далі – цей документ.

Аудитом та ревізією бюджету Олександрійської міської ТГ (бюджету міста Олександрії) виявлено порушень і недоліків на понад 2,2 млрд грн

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області завершили державний фінансовий аудит бюджету Олександрійської міської територіальної громади Кіровоградської області (бюджету міста Олександрії) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021 та ревізію міського бюджету Олександрійської міської територіальної громади Кіровоградської області (бюджету м. Олександрії) за період з 01.01.2017 по 30.06.2021.

Під час проведення аудиту фахівці нарахували упущених вигод, недоотриманих доходів і непродуктивних витрат бюджету Олександрійської міської ТГ (бюджету м. Олександрії) на суму понад 2,2 млрд грн через прийняття неефективних управлінських рішень під час управління місцевим бюджетом.

Найбільше проблемних питань виявлено у сфері використання земельних ресурсів. Через недотримання визначених законодавством меж ставок орендної плати за землю Олександрійська міська ТГ втрачає можливість отримання додаткових надходжень від оренди земельних ділянок. Всього вже втрачено можливість отримати понад 185 млн грн додаткових надходжень до міського бюджету, а в наступних періодах можливі втрати понад 1,6 млрд грн, в т. ч. через невстановлення єдиного підходу до визначення ставок орендної плати за використання земельних ділянок, застосування ставок орендної плати, нижчих за мінімальну, непроведення нормативно-грошової оцінки земель у населених пунктах та неналежний контроль міської ради за оформленням та реєстрацією договорів про оренду земельних ділянок.

Здача нерухомого майна в оренду за нижчими ставками, ніж передбачено законодавством, призвела до втрати можливості отримати 183,7 тис. грн додаткових надходжень. Аудиторами розраховано, що у разі прийняття відповідних рішень та внесення змін до чинних договорів оренди економічний ефект сягне 18,2 млн грн.

При цьому ревізією бюджету м. Олександрії встановлено, що внаслідок укладання договорів оренди комунального майна за нижчою орендною ставкою, ніж передбачено Методикою розрахунку і встановлення орендних ставок за використання майна комунальної власності територіальної громади міста Олександрії, міським бюджетом недоотримано 3,1 млн грн.

Крім того, аудитори дослідили соціально важливі питання. Виявлено, що пацієнтам у лікарнях недодали продуктів харчування згідно з натуральними нормами на 7,8 млн грн. Також хворих не забезпечено медикаментами відповідно до розрахункової потреби на 64,1 млн грн. Недодали продуктів і учням шкіл та дошкільних навчальних закладів – встановлено, що в раціоні дітей недотримано норм повноцінного харчування на 23,3 млн грн.

Аудитом досліджено ефективність управління видатками бюджету громади у сфері освіти: вжиття комплексу заходів з оптимізації мережі освітніх закладів дало б змогу зменшити навантаження на видаткову частину бюджету територіальної громади та уникнути витрат на 15,4 млн грн.

Недостатньо проведена роз’яснювальна робота щодо потреби укладання декларацій з громадянами про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, призвела до недоотримання одним із медичних закладів м. Олександрії розрахунково 8,7 млн грн із державного бюджету.

Виготовлення у минулих періодах проєктно-кошторисної документації на об’єкти будівництва, фінансування яких не здійснювалося, свідчить про неефективне використання бюджетних коштів на 1,6 млн грн та може призвести до втрати активів на понад 1,8 млн грн.

Підсумовуючи результати аудиторського дослідження, аудитори надали низку пропозицій для ефективного та раціонального використання наявних фінансових та матеріальних ресурсів, покращання соціально-економічного стану громади, усунення виявлених порушень і недопущення їх у майбутньому.

Пресслужба Управління Східного офісу

Держаудитслужби в Кіровоградській області

Короткий коментар: виявлено «Упущених вигод, недоотриманих доходів і непродуктивних витрат бюджету Олександрійської міської ТГ (бюджету м. Олександрії) на суму понад 2,2 млрд грн через прийняття неефективних управлінських рішень під час управління місцевим бюджетом». 2,2 з гаком мільярди – це просто гігантська сума недоотриманих доходів міського бюджету і пущених на вітер податків з кишень жителів міста. Для порівняння: весь міський бюджет за один фінансовий 2020 рік (як найбільший бюджет з чотирьох перевірених років) становив 591,3 мільйона гривень. Тобто (увага!) недоїмка і неефективні витрати у 2,2 мільярда – це, як мінімум, бюджети міста за ЧОТИРИ РОКИ! Це що ж виходить: кожного разу річний бюджет у півмільярда гривень виконувався, а в той же час ще півмільярда щороку кудись «пролітали мимо каси»? А ми все скаржимося, що міські бюджети – куці. Як кажуть, відчуйте різницю…