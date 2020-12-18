Попри карантинні обмеження: кого шукають роботодавці Кіровоградщини

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 1 грудня 2020 року, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зменшилась на 46,7% та становила 1,2 тис. одиниць.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається працівників сфери торгівлі і послуг (9,0%), на фахівців (10,9%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (16,2%), на професіоналів (21,2%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (26,3%).

З числа колишніх безробітних 50,8% знайшли роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві; 11,4% – у переробній промисловості; 9,0% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 7,3% – в освіті; 4,1% – у державному управлінні обороні; 3,3% – в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги; 3,0% – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, тощо.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 6,9 тис. грн (на відповідну дату 2019 року – 6,2 тис. грн), у 63,9% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.