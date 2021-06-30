Попит і пропозиція на зареєстрованому ринку праці Кіровоградщини у січні-травні 2021 року

У січні-травні 2021 року послугами служби зайнятості області скористалися 33,7 тис. безробітних громадян, що на 16,6% більше, ніж у січні–травні 2020 р.

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід, 30,4% раніше працювали у сільському господарстві;16,6% – у державному управлінні й соціальному страхуванні, 14,3% – в оптовій та роздрібній торгівлі; 11,2% – на підприємствах переробної промисловості.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування (22,0%), працівники сфери торгівлі та послуг (17,4%), представники найпростіших професій (17,2%), керівники, менеджери (10,4%), кваліфіковані робітники з інструментом (8,8%).

Станом на 1 червня 2021 року послуги служби зайнятості області отримували 15,3 тис. зареєстрованих безробітних, що на 16,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 5,9 тис. осіб (38,6%), жінки 9,4 тис. осіб ( 61,4%).

За віковими групами: 29,0% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 27,1% – у віці від 35 до 44 років; 26,6% – у віці від 45 до 55 років; 17,3% – понад 55 років.

За освітою: 41,1% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 33,3% – професійно-технічну, 25,6% – загальну середню освіту.