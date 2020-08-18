Попит та пропозиція 42/1: в Олександрії на одну вакансію претендує понад 4 десятки безробітних

За статистикою Олександрійського центру зайнятості на 1 серпня поточного року на кожну вакансію претендувало 42 мешканці. Повідомляє «Голос Громади».

Всього було запропоновано 76 актуальних вакансій. На початок місяця у ЦЗ на обліку перебувало більше 30 тисяч безробітних з Олександрійщини, серед яких понад 60% складають жінки, понад 32% – молодь до 35 років, а 22% склали безробітні з сільської місцевості.

Сьогодні актуальними вакансіями є: завідувач лабораторії (в навчальному закладі), менеджери по збуту (управляючий), інженери-конструктори, механіки, техніки-технологи, двірники, кухарі, медичні сестри, електромонтери по ремонту і обслуговуванню електрообладнання, продавці продовольчих та промтоварів тощо.