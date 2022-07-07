Поранені захисники отримають допомогу з бюджету міста. Як справи з кошторисом?

Бюджет міста за підсумками шести місяців поточного року перевиконано майже на 30 мільйонів гривень – про це на черговому засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова Сергій Кузьменко: «Отримали до бюджету більше, ніж планували. Це саме ті кошти, які ще при складанні бюджету передбачалося витратити на статті розвитку – будівництва доріг та іншої інфраструктури. Але нині в умовах воєнного стану реагуємо на ті завдання, які стоять перед нашим містом. Тому розглядаючи сьогодні бюджетне питання, буду просити виконком підтримати деякі важливі напрямки. Перш за все: наші захисники, які зазнали поранень, повинні не лише лікуватися, а й відновлюватися. І як держава та обласний бюджет, так і наш міський хоче і може підтримати наших захисників. Тому ми сьогодні ухвалимо таке рішення, щоб кожен боєць, хто має поранення, отримав від міського бюджету, додатково до державних і обласних виплат, 10 тисяч гривень на лікування», – повідомив С.Кузьменко.

У зв`язку з цим виконком ухвалив рішення передбачити у видатках міського кошторису на допомогу пораненим захисникам 100 тисяч гривень.