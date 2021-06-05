Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко очолив рейтинг народних депутатів України, які здійснювали благодійні внески зі своїх заробітних плат у 2020 році. Політик здійснив їх 14 на загальну суму 739 тисяч гривень.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тисяч наборів відправлено у регіони.

Зараз Фонд разом із волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Понад сто апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

Як повідомлялось, Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 108-му батальйону 10 ОГШБ комплект відеоспостереження. У комплекті – камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані в єдину мережу, інформація буде також надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дає змогу чітко контролювати переміщення ворога і посилює безпеку бійців на лінії фронту.

Фото “Європейська Солідарність”.