Порошенко: опозиція виступає за вакцинацію і закликає вдосконалити закон, щоб захистити українців

Опозиція в Україні виступає за вакцинацію від коронавірусу та закликає громадян робити щеплення. Однак у країні немає необхідної кількості препаратів для цього.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії “Європейська солідарність”, п’ятий президент Петро Порошенко. За його словами, єдиною причиною зриву антиковідної кампанії є відсутність необхідної кількості вакцин в Україні.

Порошенко наголосив, що влада намагається перекласти відповідальність на опозицію. Натомість саме влада не забезпечила Україну достатньою кількістю доз для масового щеплення.

“Я буду говорити про вакцинацію. Про брехню і безпорадність влади, яка намагається перекласти з хворої голови на здорову. Вони намагалися заявити, що опозиція проти вакцинації. Запам’ятайте: опозиція за вакцинацію і закликає всіх її проводити. А правда в тому, що у влади немає вакцин”, – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що у країну завезли лише 500 тисяч вакцин, а при реєстрації у застосунку “Дія”, українцям пропонують, за словами Порошенка, чекати 10-15 років

Порошенко зазначив, що влада говорила неправду, заявляючи про те, що Україна буде серед перших країн, які зможуть закупити вакцини, а також про те, що вакцинація почнеться 15 лютого.

Він нагадав обіцянки про те, що до кінця лютого Україна отримає 1 мільйон доз вакцини AstraZenecа та 117 тисяч доз вакцин Pfizer.

Порошенко наголосив, що, ухвалюючи закон щодо вакцин 5247, необхідно перш за все захистити людей.

“Ми не дамо їм зараз приводу для того, щоб відтягнути і відтермінувати вакцинацію. Але ми вимагаємо, щоб цей закон протягом короткого проміжку часу вдосконалили, захистивши пацієнтів, поклавши відповідальність на владу”, – резюмував Порошенко.

Як відомо, Порошенко ще торік запропонував комплексний антиковідний план. Лідер “Європейської солідарності” вимагав негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.

А також проведення масової вакцинації, державне регулювання цін на тести, вакцини, ліки від коронавірусу та медичні послуги. “Європейська солідарність” також пропонувала внести витрати на лікування COVID-19 у податкову знижку для громадян.

Фото – вебсайт Європейська Солідарність

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