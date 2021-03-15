П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко вимагає негайно зібрати РНБО за участі керівників парламентських фракцій і захистити людей від третьої хвилі пандемії в Україні, повідомляє LB.ua.

Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради (відео).

За його словами, зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

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“Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. І даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план”, – заявив Порошенко.

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Крім того, він закликав створити ТСК з розслідування проваленої антиковідної політики влади, “вагнергейту”, а також “справи Шеремета” та інших політичних переслідувань.

“Хочу подякувати фракції “Голос”, яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати “Батьківщині”, яка дала достатню кількість голосів і буде надалі додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70″, – додав Порошенко.

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На його думку, ТСК – цепарламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів.

Нагадаємо, вчора (14 березня) в Україні підтвердили COVID-19 у 6 792 осіб. Майже 2,5 тисячі госпіталізували.

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