«Порубали всі дуби на…» На десяток мільйонів гривень

Правоохоронні органи на Кіровоградщині задокументували факти незаконного продажу за кордон висококласних порід дубу – експорт здійснювався оптовими партіями, за штучно заниженими цінами. Наразі керівнику місцевого державного лісгоспу повідомлено про підозру. Про це офіційно повідомила Кіровоградська обласна прокуратура.

Підозру оголошено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України, а саме – за фактом укладання від імені очолюваного ним держпідприємства контрактів з рядом іноземних компаній, а також змін до них та здійснення поставки пиломатеріалів, за завідомо заниженими цінами, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

За даними слідства, директор, діючи всупереч статуту підприємства, протягом 2018 – 2021 років, уклав з кількома іноземними компаніями контракти на поставки пиломатеріалів за цінами, значно нижчими від ринкових. Для цього вносилися недостовірні відомості у звітну документацію щодо кількості та якості лісопродукції, яку вивозили з території лісгоспу.

Відповідно до висновків експертиз лише з поставок, які були здійснені протягом 2020-2021 років чотирьом іноземним компаніям державному лісгоспу завдано збитків на суму 9,6 млн гривень.

Триває досудове розслідування, у межах якого перевірятиметься причетність до незаконної діяльності і інших посадових осіб, – йдеться у повідомленні прокуратури.

(Довідка: ч.2 ст. 367 ККУ – Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого).