Порушення вимог природоохоронного законодавства у військовому містечку «Канатове»: збитки державі становлять 1,8 млн грн 

Господарський суд Кіровоградської області розглядає справу за позовом керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері про стягнення шкоди, завданої державі, внаслідок порушення природоохоронного законодавства на загальну суму 1,8 млн гривень.

Так, під час проведення у липні-серпні 2021 року посадовими особами Державної екологічної інспекції Придніпровського округу позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства встановлено факти засмічення залишками вугілля та забруднення нафтопродуктами частини земельної ділянки військового містечка «Канатове» загальною площею понад 2,6 тис. м2.

Все це призвело до забруднення навколишнього природного середовища у вигляді накопичення у ґрунтах забруднюючих речовин, що створило небезпеку для життя і здоров’я людей, та довкіллю.

У зв’язку з порушенням інтересів держави Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері звернулась до суду з позовом.

Крім того, Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами забруднення або псування земель (ч. 1 ст. 239 КК України).