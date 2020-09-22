Порушення зернових підприємств Кіровоградщини призвели до псування зерна на понад 22 мільярдів гривень

На «Кіровоградському комбінаті хлібопродуктів № 2» (КХП) «Державного агентства резерву України» управлінням Східного офісу Державної аудиторської служби було проведено перевірки діяльності підприємства.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Перший діловий телеканал».

Під час ревізії було виявлено ряд порушень, які призвели до псування зерна.

Зокрема, постраждали запаси пшениці на загальну суму 22,3 мільярда гривень. Порушення були допущені в період з 1.01.2017 р. до 31.12.2019 р.

Крім цього, зафіксували й фінансові махінації. Так, наприклад, був укладений договір із заниженими тарифами на зберігання зерна, через що держава недоотримала близько 700 тисяч гривень прибутку від КХП.