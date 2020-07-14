Олександрійського порушника нічного спокою «вдарили по кишені»

В Олександрійському відділі поліції прокоментували небезпечний факт порушення ПДР, зафіксований в центрі міста нещодавно, повідомляє «Голос Громади».

Про цю подію розповів речник міського відділу поліції Віталій Старчик. Так, 11 липня о першій годині 30 хвилин до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця міста про те, що невідомий водій автомобіля марки «Форд Мустанг» на площі Соборній грубо порушує правила дорожнього руху, навмисне виконуючи на великій швидкості дрифт на власному авто та під час виконання цих трюків пошкодив дорожню розмітку.

Патрульною поліцією під час перевірки даного звернення було зупинено цей автомобіль, за кермом якого був 36-річний мешканець міста. Під час спілкування з правоохоронцями водій на вимогу поліції документів на право керування транспортним засобом, а також на транспортний засіб не надав.

Як зазначив речник поліції, у зв`язку з цим на водія було складено адміністративні протоколи відразу за декількома порушеннями: за ст.152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів), за ч. 1 ст. 122 КУпАП (Інші порушення правил дорожнього руху), за ч.1 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування ним або не пред`явила їх для перевірки).

(Про даний випадок свого часу коротко повідомляв «Голос Громади» з наведеним фрагментом запису з камер відеоспосереження, де добре видно, як цей лихач на шаленій швидкості «нарізає» кола на проїжджій частині дороги центральної площі, вилітаючи за межі дорожньої розмітки та відчайдушно дрифтуючи (тобто – просковзуючи боковим юзом), що все разом становило велику небезпеку для можливих оточуючих. Ну а про гучний рев, який створював при цьому автомобіль у пізній, запівнічний час, годі й говорити…)