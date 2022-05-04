Поряд з Покровською площею відкрилось відділення Нової пошти (Олександрія)

Поряд з Покровською площею відкрилось нове відділення Нової пошти (Олександрія)

Днями в Олександрії свої послуги почало надавати нове відділення транспортної компанії “Нова пошта”, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міськради.

Відділення № 7 – просторе та світле приміщення, яке обладнано п’ятьма робочими місцями. Клієнти мають можливість відправляти та отримувати посилки в межах країни й за кордон.

Додамо, що на базі даного відділення доступні й фінансові послуги – зняття готівки, оплата комунальних платежів та рахунків, отримання грошового переказу з-за кордону тощо.

Адреса: проспект Соборний, 4. Графік роботи: Пн-пт: 08:00-19:00, у суботу: 09:00-18:00, неділя: 10:00-18:00.