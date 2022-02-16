Посаду вихователя гуртожитку пропонували безробітним на міні-ярмарку вакансій в Олександрії

Вакансію вихователя гуртожитку пропонували незайнятим трудовою діяльністю громадянам під час міні-ярмарку вакансій, що відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості. Захід пройшов на замовлення Державного навчального закладу «Олександрійський професійний ліцей».

Переглянувши професійно-кваліфікаційний склад безробітних, фахівці міськрайонного центру зайнятості запросили на захід шукачів роботи, професійні якості яких відповідають вимогам роботодавця для укомплектування вакантної посади.

Під час спілкування з безробітними директор ліцею Костянтин Мужиков надав загальну інформацію про установу, ознайомив з вимогами до претендентів на вільні робочі місця, графіком роботи, умовами оплати праці, основними обов’язками.

«Вихователь має організовувати виконання учнями режиму дня, підготовку ними домашніх завдань, надавати їм допомогу у навчанні, організації дозвілля та в одержанні додаткових знань, долучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, спортивних секцій, гуртків та інших об’єднань. А також здійснювати контроль за виконанням здобувачами освіти правил з безпеки, проводити профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті. Графік роботи: з 18-ї до 22-ї години, п’ятниця, субота – вихідний», – повідомив директор ліцею.

Захід пройшов у форматі запитань-відповідей. К. Мужиков відповів на усі запитання, що були пов’язані з працевлаштуванням та соціальними гарантіями. Зацікавлені пропозиціями роботодавця були запрошені безпосередньо в ліцей для ознайомлення з умовами праці безпосередньо на робочих місцях.